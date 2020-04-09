Тимощук: весной удивил «Сочи». Кокорин там не один, команда в целом хорошо смотрелась

Тренер и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, какая российская команда больше других удивила на весеннем отрезке чемпионата.

«Однозначно «Сочи», потому что команда находилась на последнем месте. Говорим как есть. Команда с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила позиции от зоны вылета.

Есть один парень? Он там не один, конечно. Понятно, можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно в первом тайме матча с «Краснодаром». Да и с тем же «Арсеналом» не заслуживали поражения. Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля.

Многие ребята, которые были в «Зените», понимают, что в такой ситуации нужно сохранять спокойствие и добиваться поставленной цели. А цель у них на данный момент — не вылететь. Приятно, что чемпионат продолжается без компромиссов. Любая команда может потерять очки. Даже мы сыграли дома вничью, потом опять вничью, потеряли очки. Но и конкуренты потеряли очки. Это говорит о хорошей, здоровой конкуренции, которую хочется видеть в каждом чемпионате", — цитирует Тимощука «Фонтанка».