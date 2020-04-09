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ЦСКА подтвердил, что Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков

ЦСКА подтвердил, что Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев был главным сторонником понижения зарплат футболистам московского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что главным инициатором этой меры был Акинфеев.

«Да кто бы в этом сомневался. Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все-все нас поняли. Всем благодарны, но и отдельное спасибо выражаем переговорщикам», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

О снижении зарплат с игроками помимо ЦСКА договорились также «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Зенит». Некоторые клубы Российской Премьер-Лиги продолжают вести переговоры по этому вопросу.

ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев
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