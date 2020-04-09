Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо

Заключённые следственного изолятора в Асунсьоне попрощались с Роналдиньо и его братом Роберто де Ассисом Морейрой.

Когда заключённые узнали, что Рональдиньо переводят под домашний арест, они устроили для футболиста барбекю, сообщает ESPN. Отмечается, что сокамерники не сдерживали слёз, прощаясь с бразильцем. Роналдиньо пообещал навестить их до того, как вернётся в Бразилию.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии приобрёл популярность в парагвайской тюрьме. Роналдиньо участвовал в ежедневных занятиях, играл в футбол с заключенными и сотрудниками, посещал курсы плотницкого дела.

7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.