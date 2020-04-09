Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси опроверг информацию о возможном переходе в «Интер»

Месси опроверг информацию о возможном переходе в «Интер»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опроверг информацию о возможном переходе в миланский «Интер». Аргентинский форвард на своей странице в «Инстаграме» опубликовал скриншот новости и добавил надпись: «Ложные новости».

«Это ложные новости. То же самое касается информации о «Ньюэллс Олд Бойз». Это неправда. Хорошо, что им никто не верит», — написал Месси.

Фото: «Инстаграм» Лионеля Месси

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», тоже сделал ему предложение.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.

Источник: «Интер» хочет подписать Месси. На аргентинца также претендует «Ньюэллс Олд Бойз»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020