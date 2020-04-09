Месси опроверг информацию о возможном переходе в «Интер»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опроверг информацию о возможном переходе в миланский «Интер». Аргентинский форвард на своей странице в «Инстаграме» опубликовал скриншот новости и добавил надпись: «Ложные новости».
«Это ложные новости. То же самое касается информации о «Ньюэллс Олд Бойз». Это неправда. Хорошо, что им никто не верит», — написал Месси.
Фото: «Инстаграм» Лионеля Месси
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», тоже сделал ему предложение.
Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.
Источник: «Интер» хочет подписать Месси. На аргентинца также претендует «Ньюэллс Олд Бойз»
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