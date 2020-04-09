Тимощук: вероятно, скоро в России может быть вспышка вируса, которую нужно пережить

Тренер и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Лично мне кажется, что оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью. Во-первых, не так много матчей осталось, всего 8 туров. И чтобы потом не возникало никаких вопросов по местам в еврокубках и на вылет. Считаю, что борьба за место в Лиге чемпионов будет очень интересной. То же самое касается и нижней части турнирной таблицы.

В нижней части турнирной таблицы все еще более запутанно, чем наверху. Поэтому я и говорю, что нужно доиграть. Но, немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация всё ещё спокойная. Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат", — цитирует Тимощука «Фонтанка».