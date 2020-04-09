Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о популярности петербургского «Зенита».
«Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР мы были любителями — по созданию клубов, футбольных полей. Нам всегда не хватало уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период.
Мы говорим про английские клубы, а им по 110–120 лет. Представляете, каким будет „Зенит“ через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли „Газпром“. Всегда кто-то придёт на смену. Сейчас „Зенит“ — раскрученный бренд. Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
- 9 апреля 2020
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