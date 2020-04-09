Геркус ответил на слова Сёмина о снижении зарплат футболистам из-за коронавируса

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, выступившего с критикой по вопросу снижения зарплат футболистам.
«Сокращение зарплат — очень непростой вопрос. Игроки, какими бы высокими ни были их зарплаты, зарабатывают их честным трудом, они эти деньги не нашли, не украли, не получили в наследство, а заработали. Это с одной стороны. С другой — всем сейчас непросто, непросто и клубам, и их спонсорам. И в тех случаях, когда игроки идут на временное снижение зарплат, такие жесты получают широкий резонанс и оцениваются с большим уважением. Уважением к своему работодателю в первую очередь.
Однако такие жесты должны быть искренними, не скопированными, совершаться добровольно, а не под давлением, поэтому здесь на первый план выходит процесс переговоров, очень деликатных и важных. Но давление точно не выход из этой тяжелой ситуации», — приводит слова Геркуса «РБК-Спорт».
- 9 апреля 2020
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