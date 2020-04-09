В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила дату принятия решения о судьбе оставшейся части сезона-2019/2020, сообщает Mundo Deportivo.



Напомним, из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации в стране руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом «Брюгге». Решение должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля. Позже президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата.



По информации источника, после заявления главы УЕФА было решено перенести ассамблею на 24 апреля.



Ранее стало известно, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация лишила профессионального статуса ряд клубов, в том числе льежский «Стандард».

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков