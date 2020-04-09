Глушаков: шить умею. Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.



«Недавно приехал, занимался двором и огородами. Сейчас с детьми. По вечерам, когда делать нечего, сажусь и прошиваю бутсы. Старые порвались. Новый сезон хочется начать в новых бутсах.



Тренер по фитнес-подготовке снимает упражнения и высылает нам. Каждый профессиональный футболист знает, чего он хочет от карьеры. Думаю, можно было бы даже не высылать памятки. Тренер поймёт, кто как занимался, по форме, в которой будет игрок, когда вернётся. Командой не собирались, чтобы тренироваться вместе.



Доигрывать чемпионат без зрителей не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо всё закончить. Когда выйдут с карантина, все будут голодные до футбола — что игроки, что болельщики. Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, если будем выходить на поле и «возить тачку». Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов большие затраты — готовить всех заново, организовывать сборы. Нужно оставить всё, как было. Без вылетов. Распределить места для Лиги чемпионов. На кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух.



Не было диалога с клубом, как всё будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как всё сложится. Я вот шить умею. Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду», — приводит слова Глушакова сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее Глушаков показал, как тренируется на заднем дворе во время карантина.