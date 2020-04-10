Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и бросил вызов Роналду

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин запустил новый челлендж. Футболист попросил подругу выбрить на голове эмблему «Спартака».

«Карантин. День X. Огромное спасибо моей подруге за такой шедевр! Передаю эстафету», — написал футболист в описании видео, опубликованного на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Шишкин бросил вызов известным футболистам, среди которых нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, защитник тульского «Арсенала» Дмитрий Комбаров и защитник «Спартака» Андрей Ещенко.

Защитник перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон.



Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.