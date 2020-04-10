Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и бросил вызов Роналду

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин запустил новый челлендж. Футболист попросил подругу выбрить на голове эмблему «Спартака».
«Карантин. День X. Огромное спасибо моей подруге за такой шедевр! Передаю эстафету», — написал футболист в описании видео, опубликованного на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Шишкин бросил вызов известным футболистам, среди которых нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, защитник тульского «Арсенала» Дмитрий Комбаров и защитник «Спартака» Андрей Ещенко.
Защитник перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.
- 10 апреля 2020
-
01:23
-
01:08
-
00:45
-
00:40
-
00:09
-
00:01
- 9 апреля 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:37
-
22:29
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:14
-
21:10
-
20:52
-
20:34
-
20:14
-
20:14
-
19:56
-
19:55
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:19
-
19:14