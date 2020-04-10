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Нойер, Гризманн и Буффон могли выиграть «Золотой мяч», если бы его вручали один раз

Нойер, Гризманн и Буффон могли выиграть «Золотой мяч», если бы его вручали один раз
Футбол / Испания 0

Портале Trollfootball показал, кто из футболистов получил бы награду «Золотой мяч», если бы её вручали игрокам только один раз за карьеру.

В 2002 году «Золотой мяч» достался бы защитнику сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлосу, а не его партнёру по сборной и клубу Роналдо. В 2010-м награду получил бы полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вместо своего одноклубника Лионеля Месси.

Если бы «Золотой мяч» давали один раз за карьеру, в 2011 году его бы получил Хави, в 2012-м — Радамель Фалькао, в 2013-м — Франк Рибери, в 2014-м — Мануэль Нойер. Три следующих приза были бы вручены Неймару, Антуану Гризманну и Джанлуиджи Буффону. В 2019 году вместо Месси «Золотой мяч» мог получить Вирджил ван Дейк.

«Золотой мяч» (Ballon d'Or) — ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Рекордсмен по числу награждений — Лионель Месси (6 раз).

Филипе Луис: Месси должен всегда получать «Золотой мяч»
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