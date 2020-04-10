Нойер, Гризманн и Буффон могли выиграть «Золотой мяч», если бы его вручали один раз

Портале Trollfootball показал, кто из футболистов получил бы награду «Золотой мяч», если бы её вручали игрокам только один раз за карьеру.

В 2002 году «Золотой мяч» достался бы защитнику сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлосу, а не его партнёру по сборной и клубу Роналдо. В 2010-м награду получил бы полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вместо своего одноклубника Лионеля Месси.

Если бы «Золотой мяч» давали один раз за карьеру, в 2011 году его бы получил Хави, в 2012-м — Радамель Фалькао, в 2013-м — Франк Рибери, в 2014-м — Мануэль Нойер. Три следующих приза были бы вручены Неймару, Антуану Гризманну и Джанлуиджи Буффону. В 2019 году вместо Месси «Золотой мяч» мог получить Вирджил ван Дейк.

«Золотой мяч» (Ballon d'Or) — ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Рекордсмен по числу награждений — Лионель Месси (6 раз).