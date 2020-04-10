Виктор Альварес: Толстого практически не читал, но был в усадьбе, в которой он родился

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился мнением о Туле, а также рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«Я практически не читал произведений Льва Толстого, но был с родителями в усадьбе, в которой он родился. Это отличное место для прогулок. Что касается самой Тулы, это тихий город. Правда, иногда бывает скучно, но до Москвы ехать всего два часа. Можно просто взять и уехать.



Что касается карантина, я не хотел улететь в Испанию, а потом обнаружить, что не могу вернуться в Россию. Это была одна из причин, почему я решил остаться на этот период в Туле. Клуб сразу объявил, что не отпустит иностранцев домой, но даже если бы был выбор, я бы остался в России. Лучший вариант — дождаться конца пандемии в России. К тому же, у меня есть возможность тренироваться, так как база клуба находится в пяти минутах от моего дома.



Возобновление сезона? В нынешнем сезоне РПЛ осталось всего лишь восемь матчей. Думаю, их можно провести в течение недели, если турнир возобновится в июне. Да, мы обыгрывали „Локомотив“, ЦСКА и „Спартак“. Перерыв не сыграл нам на руку. В последнее время мы играли хуже», — приводит слова Альвареса Besoccer.