Вячеслав Малафеев показал, как надо парить жену

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором показал, как правильно парить человека веником.
Экс-футболист попарил свою супругу Екатерину, при этом она была полностью раздета. Малафеев рассказал, что для этого нужно использовать дубовый или берёзовый веник. Перед заходом в баню, по его словам, стоит пить только чай или воду с лимоном. В парилке сначала нужно погреться, после чего человека можно парить, говорит экс-вратарь. Начать, по его словам, можно с «поглаживаний и постукиваний» по спине, пояснице, плечам, рукам.
«У нас всегда есть наготове холодный пихтовый веник. Когда Екатерина нагревается, мы её охлаждаем, и она может терпеть дольше», — сказал Малафеев. Он добавил, что сам «идёт в купель», когда устаёт парить жену.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Малафеев в своём «инстаграме» поздравил супругу Екатерину с днём рождения.
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