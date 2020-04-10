«Вас серебряная лань укусила?» Губерниев отреагировал на слова Сёмина о зарплатах игроков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплатной платы футболистам на время паузы в чемпионате России.

«О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Сёмина! Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным! Юрий Палыч, Вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперёд, гендиректор ФК «Локомотив», — написал написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Сёмин раскритиковал идею сокращения зарплат футболистам из-за паузы, которая возникла в Российской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.