«Вас серебряная лань укусила?» Губерниев отреагировал на слова Сёмина о зарплатах игроков
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплатной платы футболистам на время паузы в чемпионате России.
«О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Сёмина! Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным! Юрий Палыч, Вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперёд, гендиректор ФК «Локомотив», — написал написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Сёмин раскритиковал идею сокращения зарплат футболистам из-за паузы, которая возникла в Российской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.
Депутат Лебедев — о словах Сёмина: легко рассуждать, сидя на деньгах крупной корпорации
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