«Она не могла дышать». Арьен Роббен рассказал, как его жена перенесла коронавирус

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, как его жена перенесла заболевание из-за заражения коронавирусом.
«К счастью, уже всё хорошо. Она чувствовала себя очень плохо, но теперь она сдала отрицательный тест и сейчас чувствует себя лучше. Хуже всего моей жене было из-за того, что у неё было давление на грудь и она не могла дышать. Это было очень неприятное чувство. Вы также замечаете, как долго это длится. Состояние не улучшается через день или два. Я очень рад, что это не закончилось слишком плохо.
К счастью, у нас есть очень хорошие друзья, которые тогда помогали нам. Но это была странная ситуация, ты вообще не можешь выйти. Есть покупки, которые затем размещаются перед дверью. Вы можете внести их в дом позже. У нас также есть собака, с которой нам не разрешено ходить в лес. Друзья подобрали собаку и пошли гулять с ней», — приводит слова Роббена Bild.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 94 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 350 тыс.
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