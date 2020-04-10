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Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
Футбол / Испания 0

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.

По данным источника, функционеры подали в отставку из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавируса и после неё, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях.
Сообщается, клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья.

«Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту «Барселоны» наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки, не имея возможности полностью изменить критерии и формы управления клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, нового постпандемического сценария», — приводит заявление функционеров La Vanguardia.

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