Клубы АПЛ получат авансом часть призовых денег из-за ситуации с коронавирусом

Клубы английской Премьер-лиги пришли к соглашению о досрочной выплате призовых, положенных по итогам сезона, сообщает The Times.

По информации издания, все 20 клубов пришли к соглашению по этому вопросу ещё в пятницу, 3 апреля. Обычно эти деньги выплачиваются в мае, по итогам сезона, когда призовые распределяются в зависимости от места в турнирной таблице и количества матчей показанных в прямом эфире. Клубы решили распределить между собой призовой фонд уже сейчас, так как приостановка турнира и отсутствие матчей сильно бьёт по бюджетам клубов, и таким образом они хотят смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом. Речь может идти о миллионах для каждого клуба, но точные суммы не раскрываются.

На момент приостановки сезона большинство клубов АПЛ провели по 29 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.