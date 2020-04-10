Испанский футболист разработал специальный респиратор, который поможет при коронавирусе

Защитник «Ибицы», выступающей в Сегунде, Алекс Кинтанилья вместе с коллегами разработал специальный респиратор, который может выполнять функции аппарата ИВЛ, сообщает испанское издание Marca.

Игрок вместе с промышленным инженером и специалистом по жидкостям, руководил проектированием и технической разработкой механического респиратора, изобретённого доктором Лукасом Пиказо, бывшим медицинским директором больницы Пуэрта-дель-Мар в Кадисе, для борьбы с коронавирусом.

«В течение последних 19 дней рабочий процесс был очень интенсивным. Мы посвящали около 12 часов в день на это. Но, видя полученный результат, чувствуешь себя счастливым. То, что мы сделали,- это «обновили» обычный респиратор новыми технологиями», — объясняет Кинтанилья, который сумел создать успешный проект, работая с пятью коллегами, которые находились в Бильбао, Нанте, Мадриде, Кадисе и Галисии через видеоконференции.

Футболист занимается разработкой респиратора Фото: marca.com

«Всё это стало возможным благодаря этим ребятам. Этот респиратор очень хорошо подходит под нынешние специфические потребности человека, инфицированного COVID-19, так как он увеличивает положительное давление в конце срока годности, что повышает вероятность того, что пациент преодолеет болезнь. Этот респиратор не вентилирует, как обычные, но даёт лучшие результаты, так как ему удается увеличить среднее давление. Он является прототипом аппарата ИВЛ, но намного дешевле.

Мы продаём их по себестоимости, оплачивается только материал. Здесь никто не ищет экономической выгоды, мы будем сотрудничать только сейчас в условиях в чрезвычайной ситуации, чтобы помочь людям», — приводит слова защитника Marca.

Отмечается, что респиратор с подобными функциями на рынке сейчас стоит от € 20 тыс., а устройство разработанное футболистом – в 10 раз дешевле – от € 2 тыс.