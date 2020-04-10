Турнир UFC 249 отменён, УЕФА может изменить формат Евро. Главные новости дня

Турнир UFC 249 официально отменён, формат чемпионата Европы по футболу может претерпеть изменения, Месси рассказал о первой встрече с Анри в «Барселоне», Сёмин выступил против сокращения зарплат в футболе, а сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА. Главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

1. Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, из-за пандемии коронавируса отменён. Об этом сообщил президент организации Дэна Уайт.



2. Формат предстоящего чемпионата Европы, который ранее из-за пандемии коронавируса был перенесён на год, может претерпеть изменения. Страны, где зафиксированы самые мощные вспышки вируса, сомневаются, что смогут принять матчи. Также выяснилось, что на некоторых стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро. В связи с этим количество городов — хозяев соревнований может сократиться.



3. «Когда Анри вошёл в раздевалку «Барселоны», я не осмелился посмотреть ему в глаза». Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что боялся взглянуть в глаза форварду Тьерри Анри, когда французский игрок перешёл из лондонского «Арсенала» в «Барселону» в 2007 году.



4. «О сокращении зарплат депутатов Госдумы не говорят, обсуждают только футболистов». Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.



5. 9 апреля ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия сохранила за собой 38-е место. На сегодня в активе сборной 1470 очков.



6. «Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз» Нсаме. По данным источника, российские клубы уже сделали предложение по игроку, а швейцарский клуб рассчитывает получить за 26-летнего игрока минимум € 15 млн.



7. «Меня, Аршавина и Денисова хотели отдать в «Спартак» оптом». Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что нападающий Андрей Аршавин мог вместе с ним перейти в московский «Спартак».



8. В России за сутки, с 8 по 9 апреля, коронавирусом заразилось 1459 человек, отмечено 13 летальных исходов. Общее число заболевших составляет 10 131 человек, из которых выздоровело 698. За всё время скончалось 76 человек.