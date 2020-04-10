Анджелкович: хотел бы, чтобы в Лиге чемпионов Россию представили «Краснодар» и «Ростов»

«Сербский защитник Душан Анджелкович, выступавший в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» (2009-2010) и «Краснодар» (2011-2014), рассказал, что продолжает следить за российскими клубами.
«Я очень пристально слежу за «Краснодаром» и «Ростовом». Надеюсь, в этом году они наконец получат прямые путёвки в Лигу чемпионов. Но это непросто — в России сильный чемпионат. Одно поражение меняет всё в турнирной таблице. В РПЛ много сильных команд: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар», «Зенит». И когда ты теряешь очки в матчах не с лидерами, а с командами из второй части таблицы — это очень обидно. Но я всё равно в них верю. Для меня вообще идеальный вариант, если в Лиге чемпионов Россию представили бы «Краснодар» и «Ростов», — приводят слова Душана «Известия».
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