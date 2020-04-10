Кирьяков: поддерживаю штрафы за нарушение карантина. С нашими без жёсткой руки нельзя

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о мерах, которые принимаются в России в условиях пандемии коронавируса, а также объяснил серьёзную вспышку его распространения в Италии.
«Не могу понять, почему у нас число тех, кто заболевает, никак не уменьшается. Хотя по телевизору народ только и хвалят за то, как мы здорово карантин соблюдаем. А новых инфицированных каждый день всё столько же.
Шашлыки и прогулки во время карантина? А что тут говорить — раздолбайство наше, менталитет. Пока петух в зад не клюнет, пока серьёзные меры не примут… Я, кстати, эти меры поддерживаю. Штрафы большие и другие наказания. С нашими людьми по-другому, без жёсткой руки, нельзя. К сожалению.
Что касается Италии, очень просто – они ещё большие раздолбаи, чем мы. Наверняка власти тоже и говорили, и предупреждали. Видимо, всё по фигу оказалось. Переплюнули нас в пофигизме раза в три. И вот он — результат», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
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