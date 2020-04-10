Английский футболист разбил окно во время тренировки

Нападающий «Астон Виллы» Рашайан Эпбарн-Мёрфи, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти», неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

21-летний английский футболист чеканил мяч и периодически бил им в стену собственного дома. После одного из таких ударов мяч угодил в окно на втором этаже, и стекло разбилось, а вниз посыпались осколки. Форвард схватился за голову и несколько секунд смотрел на результат своего занятия.

«Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время», — написал Эпбарн-Мёрфи в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Все турниры в Англии наряду с практически всеми лигами по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.