Английский футболист разбил окно во время тренировки
Нападающий «Астон Виллы» Рашайан Эпбарн-Мёрфи, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти», неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
21-летний английский футболист чеканил мяч и периодически бил им в стену собственного дома. После одного из таких ударов мяч угодил в окно на втором этаже, и стекло разбилось, а вниз посыпались осколки. Форвард схватился за голову и несколько секунд смотрел на результат своего занятия.
«Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время», — написал Эпбарн-Мёрфи в своём «инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Все турниры в Англии наряду с практически всеми лигами по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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