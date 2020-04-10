Президент «Малаги» потребовал провести международное расследование матча ЛЧ спустя 7 лет
Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоялся 9 апреля 2013 года. Тогда руководство клуба обвинило бригаду арбитров во главе с шотландцем Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе.
«Все знают, что случилось с «Малагой». Мы требуем провести международное расследование, честное и открытое. Мы хотим справедливости. Уважайте «Малагу». 9 апреля 2013 года – тёмный день для всего мирового футбола», – написал Аль-Тани в своём «твиттере».
После ответного четвертьфинального матча «Малага» по сумме двух встреч (0:0, 2:3) завершила выступление в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2012/2013.
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