Президент «Малаги» потребовал провести международное расследование матча ЛЧ спустя 7 лет

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоялся 9 апреля 2013 года. Тогда руководство клуба обвинило бригаду арбитров во главе с шотландцем Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе.

«Все знают, что случилось с «Малагой». Мы требуем провести международное расследование, честное и открытое. Мы хотим справедливости. Уважайте «Малагу». 9 апреля 2013 года – тёмный день для всего мирового футбола», – написал Аль-Тани в своём «твиттере».

После ответного четвертьфинального матча «Малага» по сумме двух встреч (0:0, 2:3) завершила выступление в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2012/2013.