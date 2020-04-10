Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Малаги» потребовал провести международное расследование матча ЛЧ спустя 7 лет

Президент «Малаги» потребовал провести международн
Президент «Малаги» потребовал провести международное расследование матча ЛЧ спустя 7 лет
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоялся 9 апреля 2013 года. Тогда руководство клуба обвинило бригаду арбитров во главе с шотландцем Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе.

«Все знают, что случилось с «Малагой». Мы требуем провести международное расследование, честное и открытое. Мы хотим справедливости. Уважайте «Малагу». 9 апреля 2013 года – тёмный день для всего мирового футбола», – написал Аль-Тани в своём «твиттере».

После ответного четвертьфинального матча «Малага» по сумме двух встреч (0:0, 2:3) завершила выступление в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2012/2013.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
09 апреля 2013, вторник. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Малага
Малага, Испания
0:1 Хоакин Санчес – 25'   1:1 Левандовски – 40'   1:2 Элизеу – 82'   2:2 Ройс – 90+1'   3:2 Сантана – 90+3'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020