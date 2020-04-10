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Николай Рассказов: если матчи РПЛ будут проходить без болельщиков, то это так себе история

Николай Рассказов: если матчи РПЛ будут проходить без болельщиков, то это так себе история
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал приостановку чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.

«Надо ли доигрывать сезон? Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры. Кто бы что ни говорил, но всё же с эмоциональной точки зрения товарняки и официальные матчи – две большие разницы. Но скажут выходить на поле, выйдем, наше дело маленькое. С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать. Понятно, что легче довести дело до конца, чтобы не было лишних вопросов», — приводит слова Рассказова Sportbox.

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