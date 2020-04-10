Сёмин: футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» отреагировал на критику, которой подвергся после своего заявления о снижении зарплат футболистов на фоне пандемии коронавируса.
«Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», — написал Сёмин.
Накануне, 9 апреля, Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты футболистов и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний.
Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. О сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».
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