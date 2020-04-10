Джанни Инфантино: ни один матч, турнир или лига не стоит человеческой жизни

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит торопиться с возобновлением футбольных первенств, пока ситуация в мире не станет окончательно безопасной.

«Нашим главном приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и которому мы призываем следовать, является то, что здоровье стоит на первом месте.



Ни один матч, турнир или лига не стоит риска человеческой жизнью. Все должны это ясно понимать. Возобновлять соревнования, пока ситуация не на сто процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать», – приводит слова Инфантино Goal.com.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.