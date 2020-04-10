Рассказов: в «Спартаке» вопросы по зарплате решили без споров. У всех нас есть на что жить

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал снижение зарплат в клубе во время паузы в Российской Премьер-Лиге, которая продлится до 31 мая.
«Почему команда так быстро согласилась на урезание заработной платы? Мы же понимаем, что творится в мире, насколько сейчас непросто нашему боссу. Обсудили ситуацию с ребятами. Не буду раскрывать детали разговора, но все вопросы решили быстро и без споров. Понятно, что для любого человека снижение его заработной платы неприятно. В итоге все потеряют существенные суммы. Но по факту у ребят, у которых большие контракты, жизнь не сильно изменится. Что касается моих потерь… Подписывал контракт ещё три года назад, когда играл за «Спартак-2». Поэтому у меня он „самый бедный“, если сравнивать с партнёрами, которые играют в основе. Насколько знаю, есть даже какой-то экономический закон: чем меньше человек получает, тем больнее по нему ударяет урезание зарплаты или инфляция. Но в принципе для среднестатистического россиянина мои 40 процентов — тоже хорошая сумма. Так что у всех нас есть на что жить, поэтому мы с пониманием отнеслись к ситуации в «Спартаке», — приводит слова Рассказова Sportbox.
- 10 апреля 2020
-
11:49
-
11:41
-
11:23
-
11:05
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:29
-
10:15
-
10:14
-
09:58
-
09:56
-
09:47
-
09:36
-
08:50
-
08:30
-
08:03
-
05:50
-
05:27
-
04:24
-
02:02
-
01:23
-
01:08
-
00:45
-
00:40
-
00:09
-
00:01
- 9 апреля 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:37