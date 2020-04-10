Украинский тренер Грозный не смог вернуться на родину из Казахстана из-за карантина

Главный тренер карагандинского «Шахтёра» Вячеслав Грозный рассказал о карантине в Казахстане, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса.



«15 марта мы сыграли последний матч в чемпионате, но уже без зрителей, а спустя два дня президент Казахстана объявил о полном карантине. Местные ребята разъехались по своим семьям, а я вместе с легионерами поселился в одном из отелей Алма-Аты, за что спасибо президенту нашего клуба. Это очень красивый город, знаю об этом, с тех пор как работал в Казахстане раньше. Но в нынешней ситуации, конечно, посмотреть его красоты мы не можем. Из гостиницы мы почти не выходим. Тут даже вдвоём нельзя собираться, а в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим.



Карантин был объявлен с 15 марта на месяц. Выехать после этого на Украину уже не представлялось возможным, потому что все рейсы отменились, границы закрылись.



Когда завершится карантин? Об этом никто не знает. Пока никаких дат, и никто предвидеть ситуацию с вирусом не может. Мы выполняем все требования карантина и ждём. Согласен с тем, что нужно максимально изолироваться, чтобы остановить этот вирус. Естественно, думать о футболе или играть сейчас было бы кощунственно. Но наши игроки получили индивидуальные занятия и выполняют их удалённо», – цитирует Грозного meta-ratings.kz.

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