Черышев: Черчесов периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
«Я очень слежу за формой. Если сезон возобновят, то реально будут одна-две недели на подготовку. Поэтому очень важно быть в хороших кондициях уже сейчас. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван.
Старые травмы? Слава богу, ничего не беспокоит, чувствую себя прекрасно. На тренировках стараюсь уделять больше времени проблемным местам. У каждого футболиста они есть. Надеюсь скоро вернуться на поле ещё сильнее.
Поддерживаю ли связь с тренерским штабом сборной России? Да, Станислав Саламович Черчесов периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем. Собираюсь написать Марио Фернандесу. Узнать, как жизнь у него», — приводятся слова Черышева в группе сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте».
- 10 апреля 2020
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