Смородская поддержала Сёмина и призвала не наезжать на футболистов

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала критику в адрес главного тренера команды Юрия Сёмина на фоне его высказывания о снижении зарплат футболистов в связи с пандемией коронавируса.



«Пандемия – не время для конфликтов. Наезжать не нужно ни на кого – ни на футболистов, ни на остальных спортсменов. Время тяжёлое для всех, и мы должны объединиться, чтобы как-то это пережить, а не конфликтовать по поводу и без. Так что я во многом согласна с Юрием Павловичем», — сказала Смородская с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Накануне, 9 апреля, Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты футболистов и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной Думы и топ-менеджеры компаний.



Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. О сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».

Сёмин: футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся