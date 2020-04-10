Губерниев: значит, можно игроков обижать? Скрудж Макдак из Сёмина вышел так себе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил с критикой главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
«Значит, можно игроков обижать? Правда, Юрий Палыч? Скрудж Макдак из Сёмина вышел так себе… Вперёд, Василий Кикнадзе, верим в гендиректора «Локо»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Накануне, 9 апреля, Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты игроков и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной Думы и топ-менеджеры компаний. Сегодня специалист в социальных сетях написал, что «футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся».
Ранее стало известно, что игроки «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. О сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».
- 10 апреля 2020
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