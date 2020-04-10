Расписание футбольных матчей на 10 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 10 апреля, состоятся сразу несколько матчей.
Главная встреча дня пройдёт в Беларуси, где в 4-м туре Высшей лиги «Неман» примет «Белшину». Матч состоится на стадионе «Неман» в городе Гродно, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Также на сегодня назначены три матча резервных команд чемпионата Беларуси. В 13:30 мск начнут играть «Городея» и минское «Динамо», в 15:00 мск – «Слуцк» и «Витебск», а в 17:00 мск – «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик БГУ».
Помимо этого сегодня должны состояться товарищеские матчи. В 13:00 мск стартовый свисток прозвучал во встрече шведских команд «Семберия» и «Гутахольмс». В 14:00 мск начнут играть другие коллективы из этой страны – «Ландскруна» и «Эскилсминне». В это же время сойдутся команды из Бурунди – «Жён Атлетик» и «Нью Ойл», а в 16:00 сыграют их соотечественники в лице «ТОП Джуниор» и «Мессажер Румонж».
Также в 14:00 прозвучит стартовый свисток в товарищеском матче женских команд из Швеции. «Альваньенс» сыграет с «Моссенсом».
- 10 апреля 2020
-
13:37
-
13:36
-
13:16
-
13:06
-
12:59
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
11:49
-
11:41
-
11:23
-
11:05
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:29
-
10:15
-
10:14
-
09:58
-
09:56
-
09:47
-
09:36
-
08:50
-
08:30
-
08:03
-
05:50
-
05:27
-
04:24
-
02:02
-
01:23
-
01:08
-
00:45
-
00:40
-
00:09