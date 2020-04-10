Расписание футбольных матчей на 10 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 10 апреля, состоятся сразу несколько матчей.



Главная встреча дня пройдёт в Беларуси, где в 4-м туре Высшей лиги «Неман» примет «Белшину». Матч состоится на стадионе «Неман» в городе Гродно, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Также на сегодня назначены три матча резервных команд чемпионата Беларуси. В 13:30 мск начнут играть «Городея» и минское «Динамо», в 15:00 мск – «Слуцк» и «Витебск», а в 17:00 мск – «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик БГУ».



Помимо этого сегодня должны состояться товарищеские матчи. В 13:00 мск стартовый свисток прозвучал во встрече шведских команд «Семберия» и «Гутахольмс». В 14:00 мск начнут играть другие коллективы из этой страны – «Ландскруна» и «Эскилсминне». В это же время сойдутся команды из Бурунди – «Жён Атлетик» и «Нью Ойл», а в 16:00 сыграют их соотечественники в лице «ТОП Джуниор» и «Мессажер Румонж».

Также в 14:00 прозвучит стартовый свисток в товарищеском матче женских команд из Швеции. «Альваньенс» сыграет с «Моссенсом».