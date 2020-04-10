«Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Цимикасом
Московский «Локомотив» интересуется левым защитником «Олимпиакоса» Константиносом Цимикасом. Об этом сообщает греческое издание Sportime.
По данным источника, интерес к футболисту также проявляют «Наполи», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Лестер», который является фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока. Сообщается, что «Олимпиакос» готов расстаться с Цимикасом не менее, чем за € 25 млн.
В нынешнем сезоне Цимикас провёл в чемпионате Греции 20 матчей, отдал 5 результативных передач и заработал 4 жёлтые карточки. Помимо этого, защитник выходил на поле во всех 6 матчах, которые «Олимпиакос» провёл в групповом этапе Лиге чемпионов, и отметился 1 голевой передачей.
Контракт 23-летнего защитника с клубом истекает 30 июня 2022 года.
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