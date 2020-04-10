«Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Цимикасом

Московский «Локомотив» интересуется левым защитником «Олимпиакоса» Константиносом Цимикасом. Об этом сообщает греческое издание Sportime.

По данным источника, интерес к футболисту также проявляют «Наполи», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Лестер», который является фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока. Сообщается, что «Олимпиакос» готов расстаться с Цимикасом не менее, чем за € 25 млн.

В нынешнем сезоне Цимикас провёл в чемпионате Греции 20 матчей, отдал 5 результативных передач и заработал 4 жёлтые карточки. Помимо этого, защитник выходил на поле во всех 6 матчах, которые «Олимпиакос» провёл в групповом этапе Лиге чемпионов, и отметился 1 голевой передачей.

Контракт 23-летнего защитника с клубом истекает 30 июня 2022 года.