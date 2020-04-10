«Пора принимать витамин D!» Дмитрий Комбаров показал, как загорает во время карантина

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» показал, как загорает во дворе своего дома во время карантина.

«D, витамин D! Пора принимать витамин D!» — написал футболист.

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Комбарова в «Инстаграме».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

В чемпионате России сыграно 22 тура. В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» находятся в зоне вылета и занимают 15-е место, набрав 22 очка.