«Пора принимать витамин D!» Дмитрий Комбаров показал, как загорает во время карантина
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» показал, как загорает во дворе своего дома во время карантина.
«D, витамин D! Пора принимать витамин D!» — написал футболист.
Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Комбарова в «Инстаграме».
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
В чемпионате России сыграно 22 тура. В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» находятся в зоне вылета и занимают 15-е место, набрав 22 очка.
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