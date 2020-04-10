Александр Кержаков с семьёй воссоздал легендарную обложку альбома Queen

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков вместе со своей семьёй воссоздал очередную обложку музыкального альбома.
В этот раз экс-нападающий опубликовал в своём «инстаграме» переделанную под реалии карантина обложку альбома «Queen II» группы Queen.
«Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас», — написал Александр.
Ранее Кержаков воссоздал обложку другого известного музыкального альбома – «Abbey Road» от The Beatles.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы регулярно проводят товарищеские встречи.
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