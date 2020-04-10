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Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что игроки клуба откажутся от 40% зарплат

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что игроки клуба откажутся от 40% зарплат
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что игроки клуба откажутся от 40% зарплат до окончания паузы в чемпионате России. Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40% зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
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