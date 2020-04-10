Лодыгин — о возвращении в Россию: болельщики «Зенита» поздравляли с переходом в «Арсенал»

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, почему решил вернуться в Россию после выступлений в греческом «Олимпиакосе» и турецком «Газиантепе».

«Зимой пришло ощущение, что пора возвращаться в Россию. И «Арсенал» оказался лучшим из вариантов. Хорошая, играющая команда, где меня очень тепло приняли. До этого, когда я перестал принадлежать «Зениту», были мысли дальше пробовать себя в Европе. Но после не самого удачного отрезка в «Олимпиакосе» и «Газиантепе» найти что-то стоящее было сложно. А в России мои возможности хорошо известны.



У меня всегда были отличные отношения с питерскими болельщиками. Многие из них поздравили с подписанием контракта с «Арсеналом». Спасибо им большое. Годы в «Зените» я вспоминаю с удовольствием. Было одержано много важных побед. Удалось поиграть в одной команде с такими звёздами, как Халк и Аксель Витсель. Но даже тогда мы не всегда становились чемпионами. Конкуренция в РПЛ достаточно высокая. Не сравнить с той же Грецией», — приводит слова Лодыгина сайт тульского клуба.