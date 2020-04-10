«Это мощно!» Малком получил приз лучшего игрока месяца в «Зените» с помощью дрона

Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком клуба в марте. Свой приз Малком получил, не выходя из дома: клуб доставил футболисту награду с помощью дрона прямо через окно его квартиры. Видео опубликовали в «твиттере» петербурского клуба.
«Получил сообщение, что нужно открыть окно. Это мощно! Оставайтесь дома, это важно», — сказал Малком.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ФК «Зенит».
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Трансфер бразильца обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.
Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В Российской Премьер-Лиге сыграно 22 тура. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков.
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