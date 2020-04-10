«Сочи» договорился с футболистами о сокращении зарплат в апреле на 50 процентов

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника» «Сочи» Михи Мевли, сообщил о договорённости футболистов сочинского клуба с руководством о сокращении зарплаты на фоне пандемии коронавируса.



«Сегодня клуб договорился с игроками об урезании зарплаты на 50% в апреле. Дальше стороны будут смотреть, как будет развиваться ситуация. Все находятся в диалоге и идут навстречу друг другу», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее о сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».



В настоящее время Российская Премьер-Лига наряду с практически всеми национальными чемпионатами в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что игроки клуба откажутся от 40% зарплат