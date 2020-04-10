Джейдон Санчо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо заявил, что открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что представители «Юнайтед» пообещали 20-летнему футболисту 7-й номер, под которым за «красных дьяволов» выступали многие легендарные игроки, включая Криштиану Роналду и Джорджа Беста, и дорогостоящий контракт, выплаты по которому могут достигнуть £ 400 тыс. (€ 452 тыс.) в неделю, если он продолжит прогрессировать.
Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне полузащитник забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах, проведённых за «Боруссию» во всех турнирах на клубном уровне.
Ройс: Санчо нужно остаться в «Боруссии» ещё на год-два
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