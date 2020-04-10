«Нужен ещё один, чтобы собрать команду по футзалу». Мората поделился милым фото с детьми

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората опубликовал милую семейную фотографию со своей женой Элис, которая ждёт ребёнка, и двумя сыновьями.

«Я был бы рад, если бы у нас появилась первая девочка, но я очень жду ещё одного сына. Нам нужен ещё один, чтобы собрать команду по футзалу», — написал Мората.

Посмотреть фотографию можно на странице Альваро Мораты в «Инстаграме».

27-летний форвард выступает за «Атлетико» на правах аренды из лондонского «Челси» с января 2019 года. Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. С 2014 по 2016 год нападающий защищал цвета «Ювентуса».

Напомним, Мората является воспитанником «Атлетико». Испанец выступал в составе молодёжной команды клуба с 2005 по 2007 год.