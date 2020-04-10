Зарплату Неймара и Головина могут сократить на 50%

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) совместно с министерством экономики может рекомендовать сократить зарплаты игрокам Лиги 1, сообщает ESPN.

Зарплаты футболистов, которые получают от € 10 тыс. до € 20 тыс. в месяц, рекомендовано сократить на 20%, от € 20 тыс. до € 50 тыс. — на 30%, от € 50 тыс. до € 100 тыс. — на 40%.

Тем, кто получает больше € 100 тыс. в месяц, могут сократить оклад 50%. К таким игрокам относится форвард «ПСЖ» Неймар, который зарабатывает € 31,6 млн в год. Под сокращение также может попасть полузащитник «Монако» Александр Головин, получающий € 225 тыс. в месяц.

Рекомендации UNFP не относятся к футболистам, зарабатывающим менее € 10 тыс. в месяц.

Руководство ФИФА на встрече с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) решило попросить футболистов пойти на снижение зарплаты на 50%.