Слуцкий: я настолько идеален, что, кроме веса, шутить Дзюбе больше не о чем

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о борьбе с лишним весом.

«Я всегда парился за свой вес. Ну, парился — это условно. Надо же Дзюбе давать поводы для шуток. Я настолько идеален, что, кроме веса, и шутить больше не про что (шутка).



Всегда в межсезонье заезжал в клинику, худел, а потом в течение года набирал. Сейчас решил воспользоваться ситуацией и совместить приятное с полезным», — сказал Слуцкий в блоге «КраСава» на YouTube.

Ранее главный тренер «Рубина» в прямом эфире в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном признался, что пытается похудеть. Специалист рассказал, что рассчитывает сбросить 10 кг в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин.