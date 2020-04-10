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Слуцкий: я настолько идеален, что, кроме веса, шутить Дзюбе больше не о чем

Слуцкий: я настолько идеален, что, кроме веса, шутить Дзюбе больше не о чем
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о борьбе с лишним весом.

«Я всегда парился за свой вес. Ну, парился — это условно. Надо же Дзюбе давать поводы для шуток. Я настолько идеален, что, кроме веса, и шутить больше не про что (шутка).

Всегда в межсезонье заезжал в клинику, худел, а потом в течение года набирал. Сейчас решил воспользоваться ситуацией и совместить приятное с полезным», — сказал Слуцкий в блоге «КраСава» на YouTube.

Ранее главный тренер «Рубина» в прямом эфире в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном признался, что пытается похудеть. Специалист рассказал, что рассчитывает сбросить 10 кг в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин.

Слуцкий: сижу на жесточайшей диете, рассчитываю сбросить 10 кг
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