Слуцкий: Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» оценил чувство юмора нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе. Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик… он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берёт интервью. Это было просто угарно», — сказал Слуцкий.

«Пусть он видео запишет, ты мне пришли», — ответил Савин. «Не-не. Он меня убьёт, внесёт в чёрный список. У него он и так уже больше, чем «Война и мир», — пошутил Слуцкий.