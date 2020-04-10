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Слуцкий: Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе

Слуцкий: Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» оценил чувство юмора нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе. Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик… он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берёт интервью. Это было просто угарно», — сказал Слуцкий.

«Пусть он видео запишет, ты мне пришли», — ответил Савин. «Не-не. Он меня убьёт, внесёт в чёрный список. У него он и так уже больше, чем «Война и мир», — пошутил Слуцкий.

Слуцкий: я настолько идеален, что, кроме веса, шутить Дзюбе больше не о чем
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