«ПСЖ» считает, что летом ни у кого не будет денег на Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» уверено, что сможет сохранить нападающего Неймара на следующий сезон. В клубе полагают, что из-за кризиса предстоящим летом ни у одного клуба не будет денег на трансфер бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Форвард и сине-гранатовые заинтересованы в возобновлении сотрудничества. Сейчас трансферная стоимость 28-летнего игрока оценивается в € 128 млн.

Контракт Неймара с действующими чемпионата французской Лиги 1 рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешней кампании бразилец помог «ПСЖ» в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020