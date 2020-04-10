Слуцкий рассказал об общем чате с Абрамовичем и волгоградскими одноклассницами

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» рассказал о забавном случае с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.



«Когда я взял голландский номер, после русского, решил всем отправить свой новый номер. И вместо этого я каким-то образом создал группу, где и отправил свой номер. Все в этой группе видели контакты друг друга. Это был, наверное, единственный случай в жизни, когда мои волгоградские одноклассницы были несколько минут в одной группе с Абрамовичем.

Думаю, они сами об этом не знали. Абрамович был первым, кто вышел из этой группы через несколько секунд. Мне никаких претензий не поступало. Но мы с Яровинским и братьями долго ржали», — сказал Слуцкий.