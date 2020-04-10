Слуцкий: Головин может перейти в любой европейский топ-клуб в любой момент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» оценил перспективы полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Он может перейти в любой европейский топ-клуб в любой момент. Как складывалась его карьера? Он пришёл в «Монако», была адаптация, смена тренеров. Он не мог никак перейти из «Монако». Второй сезон скомканный, смена тренеров, да и зимой тяжело куда-либо переходить. Учитывая, что «Монако» начал подниматься, Головин — один из ведущих игроков в клубе. Летним трансферным окном, если оно будет нормальным, уже можно будет пользоваться. Но здесь сложно делать прогнозы. Жизнь стабильна только в белорусской деревне. А в мировом футболе и экономике она немного подорвана.

Мы общались с Головиным. С ним сейчас можно говорит на любые темы, он прибавил в коммуникационном плане. Мы обсуждаем сериалы, Головин рассказывает, как играть в «Доту». Потому что когда я с ним говорю, слышу параллельно звук клавиш. Но в основном говорим о футболе. Я смотрю его матчи, а после игры созваниваемся.

Когда мы последний раз говорили с Головиным, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят серьёзных турнирных задач. Условно, перейти просто в клуб АПЛ ему неинтересно. В ЦСКА он привык решать большие задачи, «Монако» до его прихода решал большие задачи. Потом ситуация чуть ухудшилась. Если переход и состоится, то точно в клуб, который претендует на самые высокие места в первенствах", — сказал Слуцкий.

Напомним, Головин работал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год. Под руководством Слуцкого московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2015/2016. В 2018 году Головин перешёл в «Монако».