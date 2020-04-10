«Локомотив» доставляет продукты ветеранам и болельщикам

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что клуб организовал доставку продуктов и лекарств болельщикам старше 65 лет и ветеранам.
«В клубной базе болельщиков много пожилых людей старше 65 лет плюс ветераны клуба и представители маломобильных групп населения. Мы обзвонили их всех — справились о самочувствии и узнали, какие лекарства и продукты им необходимы. Совместно с болельщиками была создана инициативная группа ребят, которые уже осуществили первые доставки и будут делать это и дальше.
Многие отказывались от помощи, но при этом им было интересно и приятно просто пообщаться — о жизни, о «Локомотиве». Отмечу, что это не разовая акция – тем, кому необходима наша помощь с доставкой необходимых продуктов и товаров, мы будем помогать до конца режима самоизоляции. Мы оставили всем номера телефонов и создали почту help@fclm.ru, поэтому, если нашим болельщикам нужна помощь, пишите туда», — сказал Брейдо.
- 10 апреля 2020
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:12
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:36
-
15:27
-
14:52
-
14:40
-
14:40
-
14:24
-
14:09
-
13:53
-
13:47
-
13:37