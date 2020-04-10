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«Заткнись, курица». Русская жена Зе Луиша придумала новый челлендж

«Заткнись, курица». Русская жена Зе Луиша придумала новый челлендж
Футбол / Прочие турниры 0

Алеся, русская жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлениям за московский «Спартак», придумала новый челлендж. Его название — Shut up chicken (Заткнись, курица).

«Мы запускаем новый челлендж! Принимайте, если не боитесь. Хештеги #shutupchicken #shutupchikenchallenge #stayhome», — написала Алеся на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алеси в «Инстаграме».

Ранее Зе Луиш потренировался вместе с собакой, а его жена продемонстрировала новое упражнение с туалетной бумагой. Пара также приняла участие в челлендже с переодеванием в одежду партнёра.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Примейры и забил 7 голов.

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