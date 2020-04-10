Губерниев — Баринову: дядя Валера, идите учить текст, скоро спектакль

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение актёра Валерия Баринова, в котором артист попросил его не лезть в футбол.

«Ох какие страсти, позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов! Народный артист РФ, позвонил и давай орать, дескать, не трогай Сёмина и футбол! Ну, с Сёминым они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок!

Но насчёт футбола… То, что я в нём ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать… Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль… С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Баринов отреагировал на критику главного тренера московской команды Юрия Сёмина со стороны Губерниева. Комментатор высказался о словах Сёмина про снижение зарплат игроков.

В. Баринов — Губерниеву: Дима, не надо лезть в футбол, биатлон ты уже развалил!